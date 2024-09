Lancio Polaris Dawn, il Presidente ASI: “un passo in avanti nell’esplorazione planetaria”

MeteoWeb

“Buon viaggio Polaris Dawn, missione che segnerà un passo in avanti nella esplorazione planetaria!“: è quanto ha affermato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente riguardante il lancio avvenuto con successo della missione Polaris Dawn che vedrà il coinvolgimento della Base spaziale equatoriale Luigi Broglio dell’ASI a Malindi, in Kenya. “Tra le grandi manovre che attenderanno la navetta ci sarà a supporto anche la Base spaziale equatoriale Luigi Broglio dell’ASI a Malindi, in Kenya. La nostra Base è sempre più al centro di importanti attività di portata internazionale: dal potenziamento dei sistemi di osservazione della terra al controllo e tracciamento di tante missioni destinate all’orbita bassa. Per questo importante programma, come già avvenuto in altre circostanze, SpaceX ha inserito il centro dell’ASI tra le reti di stazioni di Terra, distribuite su tutto il globo, per fornire il supporto necessario alla capsula Dragon e alla missione nelle sue molteplici sperimentazioni, che includeranno la prima passeggiata extraveicolare privata di un equipaggio a circa 700 km di altitudine, ben al di sopra della distanza tra la Stazione Spaziale Internazionale e la superficie della Terra“.

“L’impegno di questi mesi dei nostri tecnici a Malindi è stato profuso nella conduzione dei test di Telemetria, Tracciamento e Controllo che contribuiranno a garantire la massima efficienza durante i cinque giorni di missione: dal viaggio completo del vettore in andata e ritorno dall’orbita nominale passando per il supporto nelle critiche fasi della passeggiata, la prima privata nella storia dello spazio. Anche questa è la Space Economy, il futuro di pubblico-privato nello #Spazio, nel quale l’ASI è pienamente impegnata e coinvolta,” ha concluso il Presidente ASI.

