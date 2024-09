“Fragilità e demenze in una comunità che cura”: il progetto Teseo lancia il suo sito per sensibilizzare e informare

MeteoWeb

Il progetto Teseo ha annunciato la messa on line del sito “Fragilità e demenze in una comunità che cura”; il sito si propone di sensibilizzare e informare il pubblico sulla demenza e sulle sue sfide mettendo in rete informazioni, indicazioni, servizi sanitari e sociali.

Nello specifico, all’interno della sezione “La Demenza“, vengono descritti i sintomi della malattia, con un approfondimento sui 10 campanelli d’allarme e una panoramica dei numeri relativi alla malattia. Un’ulteriore sezione è dedicata all’essenziale figura del caregiver, con informazioni utili sul suo ruolo cruciale. Infine, è presente una sezione “Storie”, che raccoglie le esperienze di coloro che convivono o che hanno convissuto con la demenza.

Milano quindi, grazie a Teseo diventa precursore nella cura e assistenza di malati con demenza e delle loro famiglie, a tal proposito aggiunge Sergio Pasquinelli Presidente di ARS Associazione per la ricerca Sociale:

“Con il sito dedicato al progetto Teseo metteremo a disposizione uno strumento che valorizzerà al massimo il lavoro che la struttura della Centrale Operativa di Teseo ha svolto in questi mesi in funzione di coordinamento della presa in carico della persona anziana, creando un raccordo fra servizi e professionisti”.

