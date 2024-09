Leapmotor arriva in Europa: il partner cinese di Stellantis presenta la T03 e il C10, offerte speciali per i primi due modelli

MeteoWeb

Stellantis presenta oggi alle porte di Milano i modelli C10 e T03 di Leapmotor, che sancisce il debutto della joint-venture Leapmotor International in Europa, ovvero della partnership strategica, in quote 51:49 guidata da Stellantis, “che punta ad accelerare e ampliare le vendite di prodotti ad alta tecnologia a prezzi contenuti di Leapmotor in tutto il mondo”, si legge in una nota. Nel dettaglio la T03, vettura compatta elettrica del segmento A, vanta un’autonomia di 265 km e uno spazio interno da segmento B. Destinata invece alle famiglie la C10, un D-SUV elettrico con dotazione premium, con un’autonomia di 420 km e standard di sicurezza di prim’ordine. Nei prossimi giorni si apriranno gli ordini della T03, che sarà offerta al prezzo consigliato di 18.900 euro, con un’offerta lancio a 17.900 euro; la vettura sarà disponibile a partire dalla fine di settembre. Il SUV C10 sarà proposto a un prezzo consigliato di 36.400 euro (versione Style) con offerta lancio a 34.400 euro; in questo caso l’arrivo è previsto presso i concessionari a ottobre. Entro la fine del 2024 sono previsti 350 punti vendita in Europa e 500 entro il 2026. Nei prossimi tre anni sarà introdotto almeno un nuovo veicolo ogni anno.

Il SUV C10 è il primo prodotto di Leapmotor studiato per il mercato globale, in linea con gli standard internazionali di progettazione e sicurezza. Si basa sull’architettura LEAP3.0 sviluppata da Leapmotor, che si avvale di una tecnologia elettrica intelligente ai vertici del settore comprendente una configurazione elettronica ed elettrica centralizzata e integrata, il sistema Cell-to-Chassis (CTC) e il cockpit intelligente, vero fiore all’occhiello di Leapmotor. Il SUV C10 elettrico vanta dimensioni da segmento D e una dotazione generosa, la migliore esperienza di guida della categoria, un’autonomia WLTP di 420 km e standard di sicurezza di prim’ordine. Dopo essere stato insignito dell’“International CMF Design Award 2023” per il suo design tecnologico e la pregevole estetica, ha recentemente vinto il “Gold Award 2024” ai French Design Award (FDA) e il “Gold Award 2024” agli US MUSE Design Award. La T03 invece è una vettura compatta a cinque porte del segmento A, con spazio interno da segmento B. Ha un’autonomia WLTP di 265 km. Si è classificata al primo posto nell’Initial Quality Study di JD Power nel segmento delle vetture elettriche a batteria compatte.

La storia di Leapmotor

Fondata nel 2015 da Jiangming Zhu, un imprenditore con quasi trent’anni di esperienza nei settori Hi-Tech e Automotive, Leapmotor ha visto un’implementazione rapida dei suoi progetti nell’elettrico che, dall’idea iniziale alla produzione in stabilimento, si concretizzano in circa 18-24 mesi. Inoltre, nel corso degli anni, Leapmotor ha conquistato diversi traguardi importanti, che vanno dalla costruzione nel 2017 dello stabilimento di produzione a Jinhua al lancio della S01 nel 2019, seguito dal modello T03 nel 2020, il modello C11 nel 2021 e quello C01 nel 2022. Infine, quest’anno rappresenta il lancio globale del modello C10, il quale ha vinto il prestigioso premio Gold Award nel French Design Award. La crescita di Leapmotor si riflette anche nei volumi di vendita passando da poco più di 1.000 unità nel 2019 a oltre 144.000 nel 2023. Concentrandosi sul mercato di fascia medio-alta, il segmento più grande e in più rapida crescita in Cina, l’azienda si è posizionata tra i primi tre marchi emergenti nel settore dei veicoli elettrici in Cina. Complessivamente, dal 2019 ad oggi, Leapmotor ha venduto oltre 400.000 veicoli elettrici in Cina, il mercato di auto elettriche più grande e competitivo al mondo. E nei prossimi tre anni, il piano di prodotti di Leapmotor andrà a coprire l’intera gamma dei segmenti da A a E, basandosi su un’esclusiva architettura tecnica con tre piattaforme altamente scalabili con propulsori BEV e Range Extender per EV. Leapmotor è stata anche la prima azienda al mondo di veicoli elettrici a implementare la tecnologia Cell-to-Chassis su larga scala e la sua nuova architettura elettrica ed elettronica Leap 3.0 a controllo centralizzato “Four-Leaf Clover”.

Fiore all’occhiello di Leapmotor – prosegue il comunicato – è lo “sviluppo interno full-stack”, che rappresenta oltre il 60% del valore totale e si riferisce alla costruzione da zero dei sistemi di funzionamento essenziali del veicolo, quali i sistemi di trasmissione, di guida intelligente e di cockpit, al fine di consentire uno sviluppo sia del software che dell’hardware conseguiti all’interno dell’azienda in tutte le loro parti. Questo approccio massimizza l’efficienza dei processi di Ricerca & Sviluppo e di produzione, aumentando inoltre il valore offerto al cliente per tutto il ciclo di vita del veicolo. I principali vantaggi di uno sviluppo svolto completamente all’interno dell’azienda sono: controllo dei costi di Ricerca & Sviluppo, prestazioni superiori del veicolo e una forte resilienza ai rischi di eventuali interruzioni della catena di approvvigionamento e della volatilità dei mercati. A livello globale, Leapmotor si è distinta nel mercato dei veicoli elettrici smart come l’unica startup cinese capace di offrire uno sviluppo full-stack svolto completamente al suo interno e con il più alto grado di integrazione verticale. La joint venture con Stellantis risale a ottobre 2023, quando le due società hanno annunciato l’investimento di 1,5 miliardi di euro da parte del gruppo guidato da Carlos Tavares in Leapmotor, per l’acquisizione di circa il 21% delle quote dell’azienda cinese. L’accordo prevedeva anche la costituzione di Leapmotor International, appunto la joint-venture in quote 51:49 e guidata da Stellantis, con diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, nonché la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della “Grande Cina”.

Leapmotor International punta a incrementare il numero di punti vendita di veicoli Leapmotor in Europa, passando dai 350 previsti a fine 2024 a ben 500 entro il 2026. Inoltre, nei prossimi tre anni è in programma la commercializzazione di almeno un modello l’anno. I primi mercati europei coinvolti sono Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito, che utilizzano la capillare rete di vendita di Stellantis e il supporto di Brand Manager dedicati. Dal quarto trimestre del 2024 le operazioni commerciali di Leapmotor verranno estese anche al Medio Oriente & Africa (Turchia, Israele e territori d’oltremare francesi), Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia) e infine al Sud America (Brasile e Cile).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.