Leonardo Da Vinci, mercoledì a Roma la presentazione del Codice sul volo degli uccelli

“Partendo dalle immagini che ci sono state concesse dalla Biblioteca reale di Torino , dove il Codice è conservato , abbiamo realizzato la copia fax similare del Codice sul volo di Leonardo Da Vinci – spiega Giurano- Abbiamo prodotto le copie con le stesse tecniche con cui è stato realizzato l’originale, creando a mano la stessa carta di stracci usata da Leonardo, la legatura e tutto il resto. Tre copie saranno donate all’Aeronautica militare e le altre diventeranno doni istituzionali. La collaborazione che negli ultimi anni ha stretto la Fondazione Scriptorium Foroiuliense con l’Aeronautica militare ci ha aperto un mondo che non è fatto solo di volo, ma che offre a questo termine un significato molto più ampio che comprende sentimento, sacrificio e dedizione di donne e uomini che giornalmente e per tutta la vita lavorano alla realizzazione dei loro sogni“.

Il prezioso documento di Leonardo Da Vinci, riprodotto in eleganti copie identiche all’originale per tratto e tipo di carta, sarà esposto del presidente della Fondazione Scriptorium Foroiuliense, Roberto Giurano , del Presidente della Legacoop Friuli Venezia Giulia, Michela Vogrig , del Sindaco di San Daniele del Friuli , Pietro Valent, e dell’assessore alle Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia , Barbara Zilli . A introdurre l’appuntamento i messaggi del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare italiana, il generale S.A. Luca Goretti.

“Leonardo– aggiunge Giurano– è stato uno scienziato e un visionario, spinto dalla sua immaginazione e studiando l’anatomia degli uccelli è stato tra i primi a poter immaginare che anche l’uomo avrebbe potuto volare e lo ha concretizzato in un ‘quadernetto’ di poche pagine. È romantico pensare che annotasse i suoi sogni su un taccuino autocostruito. Proprio con lo spirito del ‘fai da te’ abbiamo voluto ricostruire questo volumetto, che, a prima vista, emoziona chi lo vede per poi fare riscoprire quel sentimento di sacrificio e dedizione che provano tutti coloro che vivono un sogno come il nostro“.

“Per noi– conclude- è inoltre un grande motivo di orgoglio rappresentare l’Italia nel mondo con i nostri manufatti, oggi conservati nelle più prestigiose biblioteche nazionali del pianeta, dagli Stati Uniti all’Australia“.