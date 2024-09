L’incontro cosmico di Arp 107: Webb svela i segreti delle collisioni galattiche

MeteoWeb

Il telescopio spaziale James Webb, un faro della moderna astrofisica, ha recentemente fornito una visione straordinaria di un evento cosmico di grande interesse: la collisione tra una galassia ellittica e una galassia a spirale più grande, conosciuta come Arp 107. Questo incontro tra gigantesche forze cosmiche è stato catturato in una nuova immagine composita, che combina le osservazioni del Mid-InfraRed Instrument (MIRI) e del Near-InfraRed Camera (NIRCam) di Webb. Il risultato è un’immagine che non solo è esteticamente sbalorditiva ma offre anche una nuova comprensione dei processi galattici.

Un’immagine che parla

L’immagine di Arp 107 offre uno spettacolo di rara bellezza e complessità. La galassia a spirale, insieme alla galassia ellittica più piccola con cui interagisce, appare come una sorta di volto cosmico: i due “occhi” luminosi e l’ampio “sorriso” semicircolare che caratterizzano la galassia a spirale sono il risultato della complessa interazione tra le due strutture galattiche. Nella composizione, l’NIRCam di Webb evidenzia le stelle all’interno di entrambe le galassie e mette in luce un ponte di stelle che le collega, visibile come una striscia bianca e trasparente che si estende tra le due galassie durante il loro passaggio.

D’altro canto, i dati forniti dal MIRI, che appaiono in tonalità di rosso-arancio, offrono una panoramica delle regioni di formazione stellare e della polvere cosmica, composta da molecole organiche simili alla fuliggine, conosciute come idrocarburi policiclici aromatici. Questi dati rivelano anche il nucleo luminoso della galassia a spirale, che ospita un buco nero supermassiccio. La galassia a spirale è classificata come una galassia di Seyfert, appartenente a uno dei due principali gruppi di galassie attive, insieme alle galassie che ospitano quasar.

La classificazione delle galassie

Le galassie di Seyfert sono oggetti di studio affascinanti per gli astronomi perché, sebbene non siano tanto luminose o distanti quanto i quasar, esse offrono un contesto ideale per esaminare fenomeni galattici simili in una banda di energia inferiore, come quella dell’infrarosso. Questo permette di osservare dettagli più sottili e dinamiche che potrebbero non essere evidenti nelle galassie più luminose e distanti.

Arp 107: un caso di collisioni galattiche

Arp 107 si presenta come un caso di studio interessante, soprattutto se comparato con altre galassie interagenti osservate da Webb, come la Galassia Ruota di Carro. Sebbene l’aspetto visivo di Arp 107 possa ricordare quello della Ruota di Carro, la natura della collisione è diversa. La galassia ellittica più piccola ha avuto una collisione decentrata anziché un impatto diretto, il che ha portato a un disturbo limitato ai bracci a spirale della galassia a spirale, anziché a un completo stravolgimento.

Le collisioni tra galassie, sebbene possano sembrare catastrofiche, hanno un impatto complesso sulle galassie coinvolte. La compressione del gas dovuta alla collisione può effettivamente stimolare la formazione di nuove stelle, migliorando le condizioni per la nascita di stelle in future ere cosmiche. Tuttavia, le collisioni galattiche possono anche disperdere enormi quantità di gas, privando le nuove stelle del materiale necessario per la loro formazione. Questi effetti combinati rivelano quanto sia dinamico e imprevedibile il processo di evoluzione galattica.

Webb ha catturato Arp 107 nel bel mezzo di questo processo di fusione, un evento che richiederà centinaia di milioni di anni per completarsi. Anche se, nel corso di questo lungo periodo, Arp 107 potrebbe perdere il suo caratteristico sorriso, la galassia si trasformerà in una struttura altrettanto affascinante, offrendo nuove opportunità di studio per gli astronomi futuri.

Situata a circa 465 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione del Leone Minore, Arp 107 continua a fornire spunti preziosi per la comprensione della dinamica delle galassie e dei processi cosmici su larga scala. La bellezza e la complessità di questa immagine ci ricordano quanto sia vasto e meraviglioso il nostro universo e quanto sia prezioso il contributo dei moderni strumenti di osservazione, come il telescopio Webb, nel rivelare i suoi segreti.

