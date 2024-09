L’inquinamento atmosferico sta alterando la chimica atmosferica dell’Artico

MeteoWeb

Uno studio condotto da ricercatori della Dartmout University su carote di ghiaccio provenienti da Alaska e Groenlandia ha scoperto che l’inquinamento atmosferico dovuto alla combustione di combustibili fossili raggiunge l’Artico remoto in quantità sufficientemente grandi da alterarne la chimica atmosferica fondamentale. I risultati sono stati illustrati su Nature Geoscience. I ricercatori hanno misurato i cali di un sottoprodotto atmosferico dell’attività del fitoplancton marino noto come acido metansolfonico, o MSA, catturato nelle carote di ghiaccio quando l’inquinamento atmosferico ha iniziato ad aumentare. Il fitoplancton e’ una specie chiave nelle reti alimentari oceaniche e nei cicli del carbonio, considerata un indicatore della risposta dell’oceano al cambiamento climatico.

L’MSA è stato utilizzato dagli scienziati come indicatore di una ridotta produttività del fitoplancton e, quindi, di un ecosistema oceanico in difficoltà. Ma il team guidato da Dartmouth riferisce che l’MSA precipita anche in ambienti con alte emissioni generate dalla combustione di combustibili fossili, anche se i numeri del fitoplancton sono stabili. I loro modelli hanno mostrato che queste emissioni causano la trasformazione della molecola iniziale prodotta dal fitoplancton, il dimetilsolfuro, in solfato anziché in MSA, portando a un calo ingannevole nei livelli di MSA.

I ricercatori hanno scoperto cali repentini dell’MSA che coincidevano con l’inizio dell’industrializzazione. Quando l’Europa e il Nord America iniziarono a bruciare grandi quantità di combustibili fossili a metà del 1800, l’MSA iniziò a precipitare nelle carote di ghiaccio della Groenlandia. Poi, quasi un secolo dopo, lo stesso biomarcatore precipitò nelle carote di ghiaccio dell’Alaska più o meno nel periodo in cui l’Asia orientale subì un’industrializzazione su larga scala. “Il nostro studio e’ un esempio lampante di come l’inquinamento atmosferico possa alterare sostanzialmente la chimica atmosferica a migliaia di chilometri di distanza“, afferma Jacob Chalif, primo autore dello studio: “Rilasciando tutto questo inquinamento nel mondo, stiamo alterando fondamentalmente i processi atmosferici. Il fatto che queste aree remote dell’Artico vedano queste innegabili impronte umane dimostra che non c’è letteralmente nessun angolo di questo pianeta che non abbiamo toccato“.

