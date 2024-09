L’Internet Quantistico diventerà presto una realtà

MeteoWeb

Nel mondo della tecnologia, pochi sviluppi hanno suscitato tanto entusiasmo quanto l’idea dell’Internet quantistico. Questo concetto, basato sui principi della meccanica quantistica, promette di rivoluzionare la nostra comunicazione digitale, offrendo livelli di sicurezza senza precedenti e capacità di elaborazione impensabili con le tecnologie attuali. Tuttavia, per realizzare tale visione, è essenziale superare numerose sfide tecniche. Un recente esperimento condotto dai ricercatori dell’Università Leibniz di Hannover in Germania rappresenta un passo significativo verso la concretizzazione di questo ambizioso progetto.

Un ponte tra due mondi

Tradizionalmente, l’Internet quantistico e quello classico operano in mondi separati. La comunicazione quantistica, che sfrutta l’entanglement dei fotoni per garantire una sicurezza praticamente impenetrabile, richiede condizioni particolari che impediscono l’interferenza con i dati convenzionali. Le onde luminose che trasmettono l’informazione quantistica devono viaggiare isolate, lontane dalle onde luminose convenzionali che portano i classici 1 e 0 dei dati.

Il team dell’Università Leibniz di Hannover ha recentemente fatto un passo avanti cruciale nel superare questa barriera. Gli scienziati hanno sviluppato una tecnologia innovativa che permette la trasmissione simultanea di dati quantistici e convenzionali attraverso lo stesso canale di fibra ottica. Questo è stato possibile grazie all’uso della tecnica della serrodyne, che sposta la fase dei segnali nella fibra ottica per allineare i dati quantistici e quelli classici sullo stesso canale di frequenza.

Una nuova era di comunicazione

Il risultato dell’esperimento è straordinario: per la prima volta, i ricercatori sono riusciti a inviare luce entangled, che è una forma di comunicazione quantistica, insieme a dati non entangled utilizzando lo stesso canale di frequenza. Questo approccio ibrido potrebbe facilitare un’integrazione più fluida delle tecnologie quantistiche all’interno dell’infrastruttura di rete esistente, rappresentando un passo fondamentale verso l’adozione più ampia dell’Internet quantistico.

“Per rendere l’Internet quantistico una realtà, dobbiamo trasmettere fotoni entangled tramite reti in fibra ottica,” afferma Michael Kues, fisico dell’Università Leibniz di Hannover. “Vogliamo anche continuare a utilizzare le fibre ottiche per la trasmissione convenzionale dei dati.” Questo approccio integrato potrebbe ridurre significativamente il tempo necessario per implementare tecnologie quantistiche su larga scala, sfruttando l’infrastruttura di rete già esistente.

Le sfide dell’Internet Quantistico

Nonostante i progressi, restano molte sfide da affrontare. La ricerca è ancora in corso per estendere la trasmissione di informazioni quantistiche su distanze maggiori e per ottimizzare la gestione del traffico sulle reti esistenti. Le fibre ottiche, che costituiscono la spina dorsale del nostro Internet, sono state progettate per la trasmissione di dati classici. L’integrazione delle tecnologie quantistiche in questo contesto richiede innovazioni tecnologiche e soluzioni ingegneristiche avanzate.

Jan Heine, un altro fisico coinvolto nello studio, sottolinea che “i fotoni entangled bloccano un canale di dati nella fibra ottica, impedendone l’uso per la trasmissione convenzionale dei dati.” Questo fenomeno evidenzia la complessità del problema e l’importanza di trovare soluzioni che permettano una coesistenza armoniosa dei due tipi di dati.

Se riusciremo a superare queste sfide, l’Internet quantistico potrebbe offrire un livello di sicurezza senza precedenti. I dati trasmessi tramite comunicazione quantistica sono intrinsecamente protetti contro le intercettazioni, poiché qualsiasi tentativo di osservare i dati comporta la loro alterazione e quindi la loro distruzione. Questo rappresenta un potenziale baluardo contro le minacce informatiche sempre più sofisticate.

Il lavoro degli scienziati dell’Università Leibniz di Hannover segna un importante passo avanti verso la realizzazione di una rete quantistica operativa. “Il nostro esperimento mostra come l’implementazione pratica delle reti ibride possa avere successo,” afferma Kues. La ricerca, recentemente pubblicata su Science Advances, rappresenta una pietra miliare nella realizzazione dell’Internet quantistico.

