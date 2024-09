Loredana Bertè sta male: annullato concerto domani a Capri

MeteoWeb

Il tanto atteso concerto di Loredana Bertè, previsto per domani sera a Capri, è stato annullato a causa di problemi di salute della celebre cantante. La notizia è stata confermata direttamente dai suoi profili social, dove lo staff dell’artista ha spiegato che la Bertè è stata colpita da una “gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa in nota ernia iatale con migrazione intratoracica su fondo gastrico“. Nonostante le prime cure abbiano apportato dei miglioramenti, la situazione clinica non è stata del tutto risolta. La sua dottoressa le ha quindi prescritto un periodo di riposo e terapia medica per almeno altri sette giorni, con la promessa di una nuova valutazione medica nei prossimi giorni.

Lo stato di salute di Loredana Bertè

Questo problema di salute non è un episodio isolato: già durante il concerto a Mantova del 31 agosto, la cantante aveva manifestato forti dolori addominali. Nonostante il malessere e il ritardo di circa 35 minuti con cui era iniziata l’esibizione, la Bertè era riuscita a completare il concerto, anche se con grande difficoltà. Durante la performance, ha dovuto spesso sedersi, cosa inusuale per lei, e il forte caldo umido ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo la serata faticosa non solo per l’artista, ma anche per il pubblico presente.

Una volta tornata a Milano, un controllo medico ha confermato la diagnosi che l’ha costretta a rinunciare alla performance di Capri. Lo staff della cantante ha espresso il proprio dispiacere per la cancellazione dell’evento, sottolineando che “Siamo tutti estremamente rammaricati per questa data speciale alla quale tenevamo moltissimo in primis Loredana“. Nonostante l’annullamento, è stato confermato che Loredana Bertè concluderà il suo “Ribelle Summer Tour” con la data finale di Terni, prevista per il 21 settembre.

Per quanto riguarda i rimborsi dei biglietti acquistati per il concerto di Capri, lo staff ha fatto sapere che le modalità e le tempistiche saranno comunicate a breve.

