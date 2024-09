Una luna perduta da tempo potrebbe spiegare la strana forma e il terreno estremo di Marte

MeteoWeb

Una luna perduta da tempo potrebbe spiegare perché Marte è così diverso dagli altri pianeti rocciosi del Sistema Solare. Oggi, Marte ha due piccole lune. Ma all’inizio della sua storia, il Pianeta Rosso potrebbe aver avuto una luna molto più grande, Nerio, che potrebbe essere responsabile della strana forma e del terreno estremo di Marte. È quanto propone Michael Efroimsky, un astronomo dell’U.S. Naval Observatory di Washington, D.C., in un articolo inviato al Journal of Geophysical Research: Planets, disponibile come preprint tramite arXiv.

Marte ha tra i terreni più estremi del Sistema Solare, tra cui il canyon più grande, la montagna più alta e la più grande regione montuosa. Questa regione montuosa, nota come rigonfiamento di Tharsis, domina l’emisfero occidentale di Marte vicino al suo equatore. La regione di Tharsis è larga circa 5.000 chilometri e si eleva fino a 7km di altezza, escludendo i suoi enormi vulcani a scudo, che si elevano ancora più in alto. Quasi esattamente sul lato opposto del pianeta rispetto a Tharsis si trovano Terra Sabaea e Syrtis Major, un’altra regione montuosa e un enorme vulcano a scudo, rispettivamente.

In entrambi i casi, la massa significativa della luna Nerio avrebbe alterato la forma di Marte con la sua gravità, sollevando le maree negli oceani di magma allo stesso modo in cui la Luna terrestre solleva le maree negli oceani del nostro pianeta oggi. Ma poiché Marte è più piccolo della Terra, si è raffreddato molto più rapidamente e i suoi rigonfiamenti mareali si sono bloccati nella forma risultante del pianeta.

La luna andata persa

In qualche modo, la luna Nerio si è persa, ha scritto Efroimsky. Potrebbe essere stata cancellata da una collisione, lasciando dietro di sé le attuali lune di Marte, Phobos e Deimos, ha proposto, oppure potrebbe essere stata dispersa fuori dal Sistema Solare a causa di un’interazione gravitazionale con un altro corpo.

Tali collisioni e dispersioni erano comuni nel Sistema Solare primordiale. Gli astronomi pensano che la Terra abbia ottenuto la sua Luna tramite una collisione con un protopianeta delle dimensioni di Marte e le dispersioni tra i pianeti esterni hanno spostato le loro orbite iniziali, che un tempo erano molto più vicine al Sole, nelle loro posizioni attuali.

Ma finché Nerio è rimasta in giro abbastanza a lungo da deformare Marte mentre si raffreddava, potrebbe aver preparato il terreno per il paesaggio suggestivo del pianeta, ha detto Efroimsky. Ulteriori processi geologici potrebbero aver continuato il lavoro, sollevando gli altopiani e portando alla strana forma di Marte.

Sebbene la possibilità sia interessante, Efroimsky ha ammesso che la spiegazione di Nerio è solo un’ipotesi. L’idea di una grande luna trattenuta brevemente solleva molte domande, soprattutto per quanto riguarda la sua formazione e l’eventuale scomparsa. Ad esempio, se Nerio fosse stata distrutta, avrebbe dovuto lasciare una serie di crateri lungo la fascia allineati con la sua orbita, ma non esiste una tale serie di crateri. D’altro canto, ulteriori collisioni e attività geologica potrebbero aver cancellato quelle tracce.

Inoltre, l’ipotesi richiede che i processi geologici portino le deformazioni iniziati da Nerio nelle loro forme attuali, sollevando ancora più in alto gli altipiani iniziali. Sebbene sia ragionevole supporre che i processi di riscaldamento e raffreddamento all’interno di Marte esagererebbero naturalmente qualsiasi distorsione nella forma del pianeta, ciò non è garantito.

Efroimsky ha invitato altri ricercatori a valutare l’idea e a considerare se ci siano modi intelligenti per cercare prove di questa luna andata perduta.

