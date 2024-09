L’Universo aveva una vita segreta prima del Big Bang? La scoperta della cosmologia “rimbalzante”

MeteoWeb

Nel vasto e misterioso panorama dell’astrofisica e della cosmologia, il Big Bang è stato a lungo considerato l’evento iniziale che ha segnato la nascita dell’Universo. Tuttavia, recenti studi e teorie stanno mettendo in discussione questa visione, suggerendo che l’Universo possa avere una storia molto più complessa di quanto ritenuto finora. Una di queste teorie emergenti è la cosmologia “rimbalzante”, che propone che l’Universo abbia attraversato una serie di fasi di contrazione ed espansione, anziché iniziare con un singolo evento di Big Bang.

La cosmologia “rimbalzante”

Tradizionalmente, la cosmologia ha descritto l’Universo come iniziato da una singolarità, un punto di densità infinita e temperatura elevata, seguito da una fase di espansione accelerata nota come inflazione. Questo modello ha fornito una spiegazione robusta per molte osservazioni cosmiche, come l’espansione dell’Universo e la radiazione cosmica di fondo. Tuttavia, la cosmologia del rimbalzo offre una visione alternativa affascinante: secondo questa teoria, l’universo non è iniziato con il Big Bang, ma piuttosto ha subito una fase di contrazione prima di espandersi nuovamente.

La teoria del rimbalzo

La teoria del rimbalzo suggerisce che l’Universo possa avere subito una fase di contrazione prima di arrivare al Big Bang. In questo scenario, l’Universo si contrae fino a raggiungere una densità e una temperatura estremamente elevate. Questo stato di alta densità è caratterizzato da una compressione della materia e dell’energia fino a un punto critico.

Quando la densità della materia raggiunge un livello critico, l’Universo subisce un “rimbalzo“, un’inversione della contrazione che porta a una nuova fase di espansione. Questo processo di rimbalzo segna l’inizio del nostro attuale Universo espanso. L’espansione successiva, che segna l’inizio del Big Bang, non è un inizio assoluto, ma piuttosto il risultato di una transizione da una fase di contrazione.

Buchi neri e materia oscura

Uno degli aspetti più intriganti della cosmologia del rimbalzo è la possibilità che i buchi neri primordiali, generati durante la fase di contrazione, possano esistere ancora oggi. Durante la fase di contrazione, le fluttuazioni quantistiche nella densità della materia potrebbero aver creato buchi neri di piccole dimensioni. Questi buchi neri, se non sono troppo piccoli, potrebbero sfuggire al decadimento previsto dalla radiazione di Hawking e persistere come componenti della materia oscura.

La materia oscura è una forma di materia che non interagisce con la luce e non può essere osservata direttamente, ma il cui effetto gravitazionale è evidente nella dinamica delle galassie e nell’espansione dell’Universo. Circa l’80% della materia nell’Universo è materia oscura, e la sua natura rimane uno dei grandi misteri della fisica moderna. La teoria che i buchi neri primordiali possano costituire una parte significativa della materia oscura offre una spiegazione concreta per questa componente enigmatica dell’Universo.

Lo studio

Il recente studio pubblicato nel Journal of Cosmology and Astroparticle Physics ha esaminato il ruolo dei buchi neri primordiali nella cosmologia del rimbalzo. I ricercatori hanno sviluppato un modello teorico in cui l’Universo si contrae a una densità estremamente alta prima del Big Bang. Durante questa fase di contrazione, le fluttuazioni di densità avrebbero prodotto buchi neri di piccole dimensioni. Questi buchi neri, se abbastanza massicci da evitare una completa evaporazione, potrebbero essere ancora presenti e contribuire alla materia oscura.

La radiazione di Hawking è un fenomeno quantistico previsto da Stephen Hawking, in cui i buchi neri emettono particelle e perdono massa nel tempo. Se i buchi neri primordiali non sono troppo piccoli, il loro decadimento potrebbe non essere sufficiente a eliminarli completamente. Di conseguenza, questi buchi neri potrebbero persistere e costituire una parte significativa della materia oscura.

Il modello proposto dai ricercatori prevede che le onde gravitazionali prodotte durante la formazione di buchi neri primordiali possano essere rilevate dai futuri osservatori gravitazionali. Le onde gravitazionali sono increspature nel tessuto dello spazio-tempo causate da eventi cosmici estremi. I futuri strumenti, come il Laser Interferometer Space Antenna (LISA) e l’Einstein Telescope, potrebbero essere in grado di rilevare queste onde e fornire conferme sulla presenza di buchi neri primordiali.

Il ruolo delle onde gravitazionali

LISA è un osservatorio spaziale in fase di sviluppo progettato per rilevare onde gravitazionali a bassa frequenza. Utilizzando interferometri spaziali, LISA potrebbe rilevare onde gravitazionali prodotte da eventi cosmici come la fusione di buchi neri primordiali. La sua sensibilità potrebbe fornire indizi preziosi sulla natura di questi buchi neri e confermare la teoria della materia oscura.

L’Einstein Telescope è un futuro osservatorio terrestre progettato per rilevare onde gravitazionali a frequenze più alte. La sua capacità di rilevamento avanzata potrebbe aiutare a identificare le onde gravitazionali generate da buchi neri primordiali e fornire ulteriori dati sulla loro esistenza e caratteristiche.

