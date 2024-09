Lupi in Alto Adige, sospesa l’autorizzazione all’abbattimento: “sono salvi”

MeteoWeb

“Sono salvi i due lupi che il presidente della Provincia autonoma di Bolzano avrebbe voluto abbattere in Val Venosta. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa-sezione di Bolzano (Trga), in composizione collegiale, ha accolto anche l’istanza cautelare presentata dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, di cui sono presidente, e altre associazioni”. A dirlo l’on. Michela Vittoria Brambilla, che è anche presidente dell’l’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell’ambiente. L’intervento ha quindi sospeso l’autorizzazione all’abbattimento firmata dal presidente della Provincia Arno Kompatscher. Per la discussione nel merito è fissata la data del 29 gennaio. La prima sospensione dell’autorizzazione risale al 14 agosto scorso, quando il presidente del TRGA ha accolto l’istanza cautelare ante causam.

