Malore improvviso mentre si trova a cavallo, 45enne in fin di vita

Un 45enne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo una caduta da cavallo. È accaduto in un maneggio a Polpenazze del Garda, nel Bresciano. L’uomo ha perso conoscenza ed è in fin di vita. In serata si è chiarita la dinamica di quanto avvenuto nel pomeriggio in un maneggio a Polpenazze del Garda (Brescia) dove un uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Inizialmente sembrava una caduta da cavallo, mentre poi è stato accertato dalle forze dell’ordine che si è trattato di arresto cardiaco che ha colpito l’uomo, dipendente dello stesso maneggio, che è stato soccorso e portato nel soccorso in ospedale a Brescia.

