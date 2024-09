Maltempo a Bologna: sfollati rientrano a casa, ma i parchi restano chiusi

MeteoWeb

Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche e il calo dei livelli idrometrici dei fiumi Savena e Reno, che ora sono scesi sotto la soglia di rischio e stanno defluendo, il Comune di Bologna ha deciso di revocare l’ordinanza di evacuazione emessa ieri sera per gli abitanti delle zone San Ruffillo e Birra. I circa sessanta residenti che erano stati costretti ad evacuare possono ora rientrare nelle loro abitazioni.

Tuttavia, sebbene le scuole riaprano domani, i parchi resteranno chiusi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il Comune ha deciso di mantenere in vigore, anche per la giornata di domani, venerdì 20 settembre, l’ordinanza che vieta la permanenza delle persone nelle aree verdi. “A seguito del monitoraggio in corso – spiegano da Palazzo D’Accursio – nella mattinata di domani si rivaluterà la situazione“. Anche domani, i tecnici del Comune continueranno le verifiche per garantire la sicurezza pubblica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.