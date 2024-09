Maltempo a Sarno: revocata l’ordinanza di evacuazione, scuole aperte domani

MeteoWeb

A seguito delle abbondanti piogge che hanno colpito Sarno, il sindaco Francesco Squillante ha annunciato la revoca dell’ordinanza di evacuazione che aveva interessato circa 40 residenti in via Mortaro. “L’ordinanza di sgombero è stata revocata“, ha dichiarato il primo cittadino, spiegando che la decisione era stata presa in via precauzionale a causa dello scivolamento di detriti, acqua e fango verso le zone pedemontane durante la notte.

Nonostante il miglioramento delle condizioni, la situazione continua ad essere monitorata. Il sindaco ha infatti confermato che “domani scuole aperte regolarmente“, ma ha aggiunto che rimarranno attive le misure di sicurezza a causa dell’allerta meteo gialla, emessa per temporali intensi e improvvisi. “A seguito dell’avviso di allerta meteo di colore giallo per temporali improvvisi e intensi, valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, mercoledì 25 settembre, il Centro operativo comunale resterà attivo per tutta la notte, garantendo un costante monitoraggio del territorio“.

Nel corso del pomeriggio, Squillante ha inoltre spiegato sui social che “abbiamo effettuato un sopralluogo tecnico potenziato grazie al supporto di un drone, che ci ha dato ulteriormente la misura delle condizioni e dell’estensione dell’area oggetto dello scivolamento di fango e detriti a valle. Siamo operativi su tutto il territorio con verifiche e monitoraggio“.

La situazione resta quindi sotto controllo, ma le autorità continueranno a mantenere alta l’attenzione nelle prossime ore.

