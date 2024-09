Maltempo, alluvione in Emilia Romagna: il punto della situazione e le criticità provincia per provincia

MeteoWeb

Non sono emersi finora vittime o dispersi in Emilia-Romagna dopo le esondazioni di vari fiumi la scorsa notte. Il corpo nazionale dei Vigili del fuoco e’ al lavoro da ieri per far fronte ai danni causati dall’intensa ondata di Maltempo che sta colpendo la regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 500 interventi di soccorso. La situazione più critica è nel territorio della provincia di Ravenna, dove sono in azione anche due elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in casa dall’innalzamento del livello dell’acqua causato dall’esondazione del torrente Senio a Cotignola e del Lamone a Bagnacavallo in località Traversara. A Casola Valsenio interventi in atto per diverse frane che hanno ostruito strade di collegamento. Nella provincia di Forlì Cesena i soccorritori acquatici del Corpo nazionale hanno operato in via Zignola, a Forlì, per evacuare 14 persone, di cui 7 disabili in una residenza sanitaria, e un centinaio di animali minacciati dall’acqua. Sempre a Forlì, nel quartiere di San Benedetto, in via Pelacano e in via Isonzo le squadre stanno operando per assistenza a persone in difficoltà per allagamenti e per il soccorso ad automobilisti in panne.

Maltempo, a Bologna il livello dei fiumi è “sotto controllo”

“Dopo l’importante innalzamento di questa notte, il Ravone è tornato a livelli che non destano allarme. In generale, i livelli dei fiumi in città sono al momento sotto controllo”. Lo ha dichiarato Matteo Lepore, sindaco di Bologna, commentando sulla sua pagina Facebook la situazione del capoluogo emiliano-romagnolo a seguito dell’ondata di Maltempo delle ultime ore. “La notte nel comune capoluogo ha avuto solo alcune specifiche criticità per il resto la situazione è stata nella norma. Per la mattinata si prevedono ancora piogge, ma al momento non si registrano ulteriori allerte – ha aggiunto Lepore -. Ricordiamo che oggi, oltre a tutte le scuole medie e superiori, sono chiuse queste scuole: Casaglia, Villa Teresa (Rizzoli), Beltrame (Rizzoli), Bacchi Gabelli (Bellombra), Ferrari e Pavese (IC 13 Savena), Cremonini Ongaro (IC 19 Bellombra), Avogli (IC 8 dentro alle Carracci), Longhena (IC 19), Nido Gaia, Scuole De Stefani (via Felice Battaglia). Continuiamo a monitorare costantemente la situazione”.

Maltempo, il sindaco di Bagnacavallo: “i fiumi stanno reggendo”

“Abbiamo i fiumi sistemati dopo l’alluvione dello scorso anno, che stanno reggendo da tante ore e speriamo reggano anche adesso, perché ci sono esondazioni prolungate”. Lo ha dichiarato Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, intervenendo ad Agorà su Raitre, commentando quanto accaduto sul territorio nelle ultime ore a causa del Maltempo. “Siamo partiti ieri sera, avvisando dell’allerta e della possibilità di evacuazione – ha aggiunto Giacomoni, ricordando l’ordinanza di ieri sera, che indicava ai cittadini di portarsi ai piani alti e di evacuare i residenti vicini al fiume (che stanno continuando man mano che l’acqua avanza) -. Tutta la notte siamo stati in contatto con il territorio, con pattuglie che andavano ad aiutare e a informare le persone, in costante aggiornamento con la prefettura, con le forze dell’ordine e tutta la macchina della Protezione civile, che ringraziamo perché è una macchina che lavora bene e credo che vada riconosciuto”.

Maltempo, nel ravennate decine di strade interrotte. La Prefettura: “non uscite”

Nel ravennate stamane la situazione delle strade “risulta critica in alcuni Comuni” dove sono state disposte chiusure per allagamenti dovuti ad esondazione di alcuni fiumi e colate di detriti. L’aggiornamento delle 8.30 del da parte della Prefettura di Ravenna parla di tutti e 18 i Comuni della Provincia colpiti da MALTEMPO e allagamenti. La raccomandazione è ancora di “limitare al massimo gli spostamenti se non strettamente necessari per consentire ai mezzi di soccorsi e ai mezzi d’opera la più celere mobilità per il ripristino della viabilità”. Al momento le strade interrotte sono: nel Comune di Ravenna, tutte le golenali dei fiumi, il sottopasso di Madonna dell’Albero, la SS16 Reale all’altezza del ponte sul Lamone (la viabilità alternativa: sulla Ravenna- Ferrara il traffico è deviato in via Zuccherificio; sulla Ferrara-Ravenna deviato in via Basilica. Nel Comune di Lugo è chiusa la SP31 via Ponte della Pietra, A Cotignola la A14 Dir direzione Ravenna è chiusa, come via Madonna di Genova sulla Sp 31, da Via Gaggio fino al centro urbano. Interrotte la SP 90, via Borgo, via Salara, via Breda. A Bagnacavallo sono chiuse via Entirate di Traversara, Ponte di Albergone lato Russi frazione Magiera; nel Comune di Alfonsine sono interrotte la Strada Provinciale 105 via Giordano Bruno dalla SS16. A Brisighella la SP 23 altezza Rocca, a Castel Bolognese la SP 306 R nel tratto Castel Bolognese-Riolo, a Casola Valsenio la SP 70 a Faenza la SP 16 e la SP 56. La Prefettura assicura che “prosegue senza soluzione di continuità l’attività di coordinamento del Centro coordinamento soccorsi (Ccs), in raccordo con i Coc dei Comuni della Provincia”. Il centro coordinamento soccorsi è stato integrato nella notte dal un contingente di uomini inviato dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza dei Consiglio dei ministri.

Maltempo, alluvione in Emilia Romagna: criticità per Marzeno, Idice, Senio e in zona a valle di Forlì

“Il Marzeno è sceso a valle e ha comportato una criticità a Faenza, in via Cimatti. Il bacino del Marzeno è stato il principale coinvolto. Altre situazioni di criticità le stiamo avendo nel bacino dell’Idice, nel Bolognese, dove abbiamo avuto un sormonto e un allagamento, in ambito di campagna. Un’altra zona di criticità è sul Senio, che ha avuto una tracimazione e un interessamento nel comune di Cotignola e il deflusso delle acque potrebbe interessare anche il comune di Lugo. Infine, c’è criticità nella zona a valle di Forlì, dovuta al Montone”. Lo ha dichiarato Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, elencando problematiche e commentando quanto sta avvenendo sul territorio a seguito del Maltempo e delle forti piogge, intervenendo ad Agorà su Raitre. “Siamo intervenuti a livello precauzionale, anche in situazioni dove non abbiamo avuto dei problemi, perché eravamo in allerta rossa da ieri”, ha specificato Priolo, dichiarando come i modelli parlino di un miglioramento del meteo già nella tarda mattinata di oggi.

Maltempo, il torrente Idice ha rotto gli argini nel bolognese

Stamattina l’argine del torrente Idice ha subito una rottura nel territorio di Budrio, 50 metri a valle della finestra di sfioro creata dopo la rottura del maggio 2023. Lo fa sapere il Comune, spiegando che, al momento, le zone interessate sono quelle previste dall’ordinanza di evacuazione di ieri. Diverse le vie chiuse al traffico, tra cui anche il ponte di Vigorso-via Rabuina. Nella notte, nella frazione di Mezzolara, si e’ registrato un distacco della rete elettrica e la risoluzione e’ prevista entro le 12. Il Centro protesi Inail, nella frazione di Vigorso, e’ stato evacuato ieri pomeriggio, come da protocollo.

Maltempo anche in Emilia, chiusi i ponti sui fiumi Secchia e Panaro a Modena: argini presidiati per tutta la giornata

Nel corso della notte il livello dei fiumi Secchia e Panaro a Modena è cresciuto superando la soglia precauzionale. Intorno alle 6 sono stati chiusi al traffico Ponte Alto sul Secchia e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, mentre la Provincia ha già disposto la chiusura del ponte di Navicello vecchio sul Panaro, sulla diramazione della strada provinciale 255. Chiuso anche il ponte di strada Curtatona sul torrente Tiepido. Per la giornata di oggi è in vigore l’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Le previsioni meteorologiche indicano condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, in attenuazione a partire dal pomeriggio. In tutto il modo idraulico modenese si è svolto nella notte e continua per tutti il giorno il monitoraggio dei corsi d’acqua e il controllo degli argini. Vi sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale che è stato formalmente attivato nel pomeriggio di ieri. Per la protezione civile è aperta la Sala operativa unica integrata di Marzaglia. Intanto, viene annullato a causa del MALTEMPO l’incontro con la stampa in programma oggi, giovedì 19 settembre, alle 10.15, in piazza Grande a Modena con la delegazione dei ciclisti di “Donare per donare la vita”. All’incontro avrebbe partecipato la vicesindaca Francesca Maletti insieme ai rappresentanti locali delle associazioni Avis, Aido e Ail.

