Maltempo, alluvione in Romagna: oltre 500 soccorsi dei Vigili del Fuoco

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al lavoro da ieri in Emilia Romagna per far fronte ai danni causati dall’intensa ondata di maltempo che sta colpendo la regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 500 interventi di soccorso. Situazione più critica nel territorio della provincia di Ravenna, dove sono in azione anche due elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in casa dall’innalzamento del livello dell’acqua causato dall’esondazione del torrente Senio a Cotignola e del Lamone a Bagnacavallo in località Traversara. A Casola Valsenio interventi in atto per diverse frane che hanno ostruito strade di collegamento.

Nella provincia di Forlì Cesena i soccorritori acquatici del Corpo nazionale hanno operato in via Zignola, a Forlì, per evacuare 14 persone, di cui 7 disabili in una residenza sanitaria, ed un centinaio di animali minacciati dall’acqua. Sempre a Forlì, nel quartiere di San Benedetto, in via Pelacano e in via Isonzo le squadre stanno operando per assistenza a persone in difficoltà per allagamenti e per il soccorso ad automobilisti in panne.

A causa del maltempo sono soprattutto le frane a preoccupare nel Bolognese e a rendere necessari gli interventi dei vigili del fuoco. Ieri sera una frana ha quasi raggiunto una abitazione a Castel del Rio e due nuclei familiari sono stati evacuati. In generale sono decine le frane che interessano le strade di provincia come la Montanara, da Casalfiumanese a Moraduccio, la provinciale Bordona, la via Maddalena, la provinciale Sillaro e la provinciale Sassonero. Svariati interventi dei pompieri anche per alberi caduti ed edifici allagati in tutta la provincia.

Maltempo, Salvini monitora con attenzione la situazione in Emilia Romagna

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Genova per l’inaugurazione del Salone nautico segue con estrema attenzione la situazione del Maltempo in Emilia Romagna, in costante contatto con gli operatori sul campo per vigilare sulle infrastrutture e garantire la sicurezza dei cittadini. Lo riferisce una nota del Mit. Rfi comunica che al momento sono interrotti la linea Adriatica tra Faenza e Forlì per il superamento della soglia di guardia del torrente Rio Cosina e gli itinerari alternativi del Bacino Romagna per il superamento della soglia di guardia dei corsi d’acqua con allagamento della sede ferroviaria. Ci sono disagi sul traffico di lunga percorrenza che per ora è sospeso.

La situazione è costantemente monitorata dal Centro operativo nazionale e territoriale. Chiuse la SS 65bis Fondovalle Savena a Pianoro (Bologna) per smottamento erosione del torrente Savena, la SS 16 Adriatica a Ravenna per innalzamento Lamone e limitazioni alla circolazione sulle SS65 e 67. Chiusure e limitazioni anche nelle Marche e in Puglia. Gli operatori sono al lavoro per circoscrivere i disagi e mettere in sicurezza le arterie di collegamento.

