Maltempo, alluvione in Toscana: “rivedere allerta meteo, assurdo fosse solo gialla”

“Esprimo tutta la mia solidarietà alle popolazioni colpite la notte scorsa da un violento nubifragio tra Livorno e Pisa. I drammatici fatti di queste ore confermano l’importanza della commissione d’inchiesta sull’alluvione in particolare del lavoro di approfondimento che dovrà essere tenuto di conto per le future politiche di messa in sicurezza del territorio“. A dichiararlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione d’inchiesta Elisa Tozzi, in una nota. “I violenti temporali che si sono verificati tra ieri sera e stanotte erano stati classificati con allerta gialla– ricorda Tozzi- considerando le terribili conseguenze che si stanno registrando anche adesso probabilmente sarebbe stato necessario un altro tipo di allerta“.

L’esponente di Fratelli d’Italia torna su un aspetto toccato proprio ieri in commissione, nel corso di un’audizione: “Ieri, in commissione d’Inchiesta, il responsabile della protezione civile, Bernardo Mazzanti, ci ha riferito che ci sono i margini per aggiornare il sistema di allerta pur nei limiti della normativa nazionale. Sarebbe quindi opportuno rivedere il sistema iniziando un confronto tra maggioranza e opposizione proprio a partire dalla commissione“.

