Situazione in miglioramento nelle Marche dopo il maltempo giorni scorsi. Sono 900 gli interventi svolti dal 18 settembre, 127 i vigili del fuoco ancora al lavoro oggi per le attività di prosciugamento e messa in sicurezza nelle aree interessate dall’emergenza: Pesaro Urbino, Ancona, Macerata.

