Maltempo Ancona: chiusi sottopassi allagati, aperto il COC

Ad Ancona, a causa del forte maltempo, con piogge incessanti, e con conseguenti criticità, l’amministrazione comunale e l’assessorato alla Protezione Civile hanno aperto il COC, il Centro operativo comunale, che, in forza presso il Comando della Polizia Locale, coordina squadre di pronto intervento dell’amministrazione, polizia locale e volontari della Protezione civile. “Già dal pomeriggio di ieri tecnici dell’amministrazione e agenti della polizia locale – spiega il Comune – hanno tenuto sotto controllo la situazione in città e nelle frazioni. In serata è stato chiuso – tuttora non transitabile – il sottopasso di via Caduti del lavoro alla Baraccola. Sempre ieri pomeriggio, è toccato al sottopasso di via Macerata che, riempitosi di fango, è stato chiuso per alcune ore per consentire da parte del personale dell’amministrazione la ripulitura e successiva riapertura alla circolazione veicolare“.

“Durante la notte le pattuglie della polizia locale hanno continuato il monitoraggio della situazione. Stamane, con quattro pattuglie attive in città e nelle frazioni, gli agenti hanno segnalato criticità in alcune zone anche se la situazione comunque rimane sotto controllo. In particolare a Sappanico si è verificato uno smottamento e attualmente una squadra della manutenzione è già al lavoro per il ripristino della sede stradale“, conclude la nota.

