Maltempo, ancora criticità sulle strade al confine tra Toscana ed Emilia Romagna

MeteoWeb

“Permane la situazione di criticità sulle strade sia comunali che provinciali; si invita a non mettersi alla guida se non strettamente necessario. In questo momento complicato e con grosse difficoltà anche sui collegamenti con l’Emilia-Romagna, abbiamo provveduto a richiedere alla Regione Toscana e a Trenitalia la possibilità di attivare, nel più breve tempo possibile, servizi bus sostitutivi passando dalla strada che al momento risulta essere l’unica sicura anche per i mezzi pesanti, ovvero la Sp 306 Casola-Palazzuolo-Faenza, per permettere a pendolari e soprattutto studenti di raggiungere i luoghi di scuola e lavoro e siamo in attesa di una risposta“. Così sui social Tommaso Triberti, sindaco di Marradi (Firenze), comune dell’Alto Mugello al confine con l’Emilia Romagna, in seguito all’ondata di maltempo.

“Rimaniamo in contatto con la provincia di Ravenna per gli aggiornamenti in merito alla Sp 302 in particolare nella frazione di San Cassiano del comune di Brisighella – aggiunge -. Abbiamo appena contattato i dirigenti scolastici delle scuole di Faenza per comunicare la situazione dei nostri studenti e per chieder loro attenzione per trovare la migliore soluzione che riterranno opportuna in questo momento complicato ed eccezionale per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Ci tengo a ringraziare tutti i dirigenti delle scuole faentine per la disponibilità e la comprensione“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.