Ancora dispersi i 4 alpinisti sul Monte Bianco, il maltempo impedisce i soccorsi

A causa del maltempo, 4 alpinisti risultano dispersi da sabato sul Monte Bianco. Si tratta di 2 italiani e 2 sudcoreani. Secondo quanto riferito dal soccorso alpino, i 2 italiani si trovano bloccati a 4.809 metri di altitudine, poco sotto la vetta, lungo la via normale francese del Goûter. Partiti nella notte tra venerdì e sabato dal rifugio des Cosmiques, hanno richiesto assistenza dopo essere rimasti bloccati durante la discesa dalla cima, a causa della fitta nebbia e delle condizioni meteo avverse. La posizione degli alpinisti sudcoreani, invece, rimane ancora sconosciuta.

Purtroppo anche il tentativo odierno di recupero e soccorso è stato annullato a causa delle condizioni meteo avverse e per garantire l’incolumità dei soccorritori. L’intervento sarà possibile non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Il Soccorso Alpino valdostano è in costante contatto con le famiglie degli alpinisti italiani coinvolti.

