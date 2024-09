Maltempo, attivato il COC a Ravenna: “evitare spostamenti non necessari”

MeteoWeb

Con l’allerta meteo diventata rossa per buona parte dell’Emilia-Romagna, a Ravenna il sindaco Michele de Pascale raccomanda massima attenzione, chiedendo ai cittadini di “evitare il più possibile gli spostamenti non necessari“. Il Centro operativo comunale “prima autorità comunale di Protezione civile, è attivo e sta monitorando e gestendo tutte le criticità in corso“. Il ‘codice’ è rosso per criticità idraulica e idrogeologica e giallo per temporali, vento, stato del mare e criticità costiera.

De Pascale ha lanciato un appello: “È assolutamente indispensabile che ciascuno metta in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità“, come evitare spostamenti non necessari, prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili, moli, dighe foranee e spiagge, non accedere ai capanni e ai sottopassi se allagati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

