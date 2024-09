Maltempo Calabria, forti temporali sulla costa ionica: strade allagate a Petronà e Guardavalle Marina | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo il settore ionico catanzarese, in Calabria, determinando disagi. I temporali stanno provocando nubifragi, grandine e forti raffiche di vento nella zona tra Soverato e fino a nord di Catanzaro, anche se il capoluogo non viene colpito dai fenomeni. Interessata anche parte del Crotonese. Il temporale più forte si è abbattuto su Petronà, scaricando tanta pioggia e un’intensa grandinata. In poco tempo sono caduti oltre 30mm di pioggia (finora) e le strade si sono allagate, facendo registrare disagi alla viabilità.

A Guardavalle Marina, sempre nel Catanzarese, sono caduti ben 16mm di pioggia in un brevissimo lasso di tempo. Anche qui, alcune strade si sono allagate, rendendo difficile la circolazione.

