Maltempo Campania, dalla Regione 1 milione ai comuni colpiti per i primi interventi

La Regione Campania esprime la propria “vicinanza” alle comunità colpite dal maltempo del 27 agosto scorso e il più profondo “cordoglio” alla famiglia di Agnese Milanese, la donna rimasta coinvolta nell’alluvione lampo che si è verificata a San Felice a Cancello (Caserta), il cui corpo è stato rinvenuto oggi nell’ex cava Giglio, posta a valle del paese, dopo sei giorni di ricerche. Proseguono ancora senza sosta le ricerche del figlio disperso.

Intanto la Regione Campania sta assicurando il finanziamento – per un milione di euro – dei primi interventi di somma urgenza ai Comuni di San Felice a Cancello e Arienzo, nel Casertano, e Baiano e Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, necessari a ripristinare il corretto deflusso delle acque e alla pulizia dei centri abitati invasi dal fango. In particolare, 490mila euro serviranno ad assicurare un primo intervento urgente nella vasca in località Staglio nel comune di San Felice a Cancello per prevenire ulteriori allagamenti nelle aree urbane, oltre che a ripulire le strade.

