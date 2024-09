Maltempo: crolla tetto di chiesa a Fregene, danneggiato ristorante vicino

MeteoWeb

A causa del maltempo, nella notte è crollata parte del tetto della chiesa San Gabriele dell’Addolorata, in via Silvi Marina, a Fregene. Sono stati riportati danni al ristorante vicino, fortunatamente chiuso in quel momento. Non risultano feriti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per le verifiche strutturali.

