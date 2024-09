Maltempo, domenica tipicamente autunnale in Sicilia: forti piogge tra Catania e Siracusa | DATI

MeteoWeb

Domenica tipicamente autunnale nella Sicilia orientale, con forti piogge che hanno colpito le province di Catania e Siracusa, coinvolgendo – seppur in modo marginale – anche le città capoluogo. In entrambi i casi, a Catania centro e a Siracusa centro, le temperature sono state autunnali: +20°C nelle minime in entrambi i casi, mentre per le massime +25°C a Catania e +26°C a Siracusa. Il maltempo ha interessato vaste aree di catanese e siracusano, con piogge localmente intense al punto da provocare forti nubifragi.

Le precipitazioni più significative hanno colpito il siracusano, con accumuli pluviometrici di 53mm a Priolo Gargallo, 47mm a Solarino, 45mm a Cozzo su Cola, 18mm a Melilli, 16mm a Noto, 6mm a Siracusa città. Nel catanese, invece, sono caduti 30mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 26mm a Calatabiano, 7mm a Giarre e Linera, 4mm ad Acireale. Piogge sparse anche in altre aree del catanese, con 10mm a Palagonia, 5mm a Scordia, 2mm a Paternò.

E la siccità dei mesi scorsi è sempre più un lontano ricordo.

