Maltempo, drammatica alluvione in Veneto nella notte: piogge torrenziali, Castelfranco sott’acqua | FOTO LIVE

E’ una notte da incubo per il maltempo che sta colpendo il cuore del Veneto. Piogge torrenziali stanno colpendo una vasta area della pianura veneta, tra Vicenza, Treviso e Bassano del Grappa. Nella zona più colpita sono caduti 153mm di pioggia a Le Vegre, 143mm a Brentelle, 115mm a Castelfranco Veneto, 85mm a Muson dei Sassi ad Asolo, 79mm a Fonte, 76mm a Rosà, 58mm a Mussolente, il tutto in poche ore.

A Castelfranco Veneto la situazione è tragica: la città, di oltre 33 mila abitanti, è letteralmente sott’acqua dopo l’esondazione del torrente Avenale. Il Comune ha avviato nella notte la distribuzione dei sacchi di sabbia presso il parcheggio ex foro boario via Don Ernesto Bordignon. Il livello idrometrico dell’Avenale è salito da 0,73 metri delle ore 19:00 a 2,68 metri delle ore 23:30.

Piogge torrenziali anche nel trevigiano, con 100mm a Dosson, 51mm a Treviso e 48mm a Morgano, e nel vicentino con 129mm a San Rocco di Villabalzana, 93mm a Caldogno, 90mm a Sovizzo, 89mm a Vicenza, 86mm a Montegalda, 71mm ad Altavilla Vicentina. La pioggia sta cadendo in quantitativi enormi su un’area molto vasta. La protezione civile è mobilitata per monitorare la situazione in tempo reale.

