Maltempo e alluvioni, il ministro Pichetto: “sta diventando normale ciò che era straordinario”

MeteoWeb

In Italia ”sta diventando normale ciò che era straordinario, sta diventando normale avere alluvione da una parte e siccità dall’altra”. ”Dobbiamo adattare i nostri territori a qualcosa di diverso rispetto a quello che erano abituati“. Per farlo servono 2,5 miliardi di euro nel triennio 2025-2027. Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, intervenendo all’evento ‘Capri d’autore’. ”La mia richiesta al ministero dell’Economia è quella di 2 miliardi e mezzo nel triennio”, pari a circa 840 milioni di euro l’anno per il triennio 2025, 2026, 2027. ”Tutto questo è fatto avendo chiesto alle regioni, che sono gli enti intitolati, qual è lo stato dei progetti, quelli che sono pronti”, spiega il ministro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.