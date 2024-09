Maltempo Emilia Romagna, sindaco di Castel Bolognese: “siamo nel peggior scenario possibile, non uscite di casa”

MeteoWeb

A Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, “le condizioni sono in rapido peggioramento” e “stiamo affrontando il peggior scenario possibile di allerta meteo, peggiore di quelli previsti”. Lo afferma il sindaco Luca Della Godenza, in un post sui social subito dopo una riunione straordinaria in Prefettura sul maltempo in corso. Il livello del fiume Senio, in costante monitoraggio, ha raggiunto i 6,19 metri a Tebano.

Il sindaco lancia una serie di accorate raccomandazioni alla popolazione. “Rimanete in casa. Non uscite per nessun motivo. La vostra sicurezza dipende da questo“, afferma. Chi ha ricevuto notifica di evacuazione, “si rechi senza indugio al Palazzetto dello Sport“, allestito per accogliere in sicurezza. Quanto alle forze dell’ordine e Protezione Civile, aggiunge Della Godenza, “tutte le risorse sono state mobilitate. Le squadre stanno operando costantemente per monitorare e intervenire sul territorio. Abbiamo richiesto inoltre nuovi aiuti”.

Poi una serie di indicazioni per prepararsi al peggiore degli scenari: “ricaricate il cellulare e preparate batterie di riserva, tenete a portata di mano una torcia in caso di blackout, procuratevi acqua potabile e generi di prima necessità, non dormite nei piani seminterrati ed evitate di soggiornarvi. Se dovete spostarvi per evacuare, valutate attentamente il percorso ed evitate le zone allagabili”. “Stiamo affrontando un’emergenza, vi chiediamo la massima collaborazione: seguite scrupolosamente queste indicazioni per la vostra sicurezza e quella degli altri”, conclude il sindaco.

