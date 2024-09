Maltempo Emilia Romagna, domani scuole chiuse in alcuni Comuni del Ravennate

MeteoWeb

L’Emilia Romagna prova a risollevarsi dopo la devastante alluvione dei giorni scorsi, che ha colpito particolarmente la provincia di Ravenna. Domani, sabato 21 settembre, le scuole saranno aperte a Ravenna e a Russi, rende noto la Prefettura. Saranno invece chiuse le scuole di Cervia e di tutti i Comuni della Bassa Romagna (Lugo, Cotignola, Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Bagnara di Romagna, Massa Lombarda, Cotignola, Fusignano e Sant’Agata sul Santerno).

Nell’Unione della Romagna Faentina scuole aperte a Faenza, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Riolo Terme, Solarolo; chiuse invece le scuole di Brisighella. Riaperto alla circolazione lo svincolo autostradale di Lugo/Cotignola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.