Maltempo Emilia Romagna, piena in arrivo a Brisighella: “evacuate le case”

I fiumi dell’Emilia Romagna continuano a crescere a causa della violenta ondata di maltempo in atto. La soglia di allerta rossa è stata superata dal Savena a S. Ruffillo Savena, Senio a Tebano e dal Marzeno a Modigliana. A Brisighella, nel Ravennate, il Comune invita all’evacuazione a causa dell’arrivo della piena. “Da Modigliana sta arrivando un’onda improvvisa e di grande entità passando dalla frazione di Marzeno. Si chiede a tutti i residenti di via Moronico, via Moto delle Balze e via Molino Vecchio di evacuare le proprie abitazioni e mettersi in sicurezza. Stiamo allestendo la nuova scuola di Marzeno in via Bendandi per gli sfollati”, ha scritto il Comune su Facebook.

