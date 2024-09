Maltempo, enorme MCS tra Campania, Calabria e Sicilia: nel basso Tirreno un “mostro” temporalesco | LIVE

MeteoWeb

Un enorme MCS, dall’inglese Mesoscale Convective System che significa Sistema convettivo a mesoscala, sta colpendo il basso Tirreno in queste ore tra Campania, Calabria e Sicilia. Si tratta di un grande sistema di temporali uniti tra loro ed estesi per centinaia di chilometri. E’ uno dei fenomeni meteorologici più estremi in assoluto, in grado di provocare piogge torrenziali e alluvioni: fortunatamente il grosso sta rimanendo in mare, al largo delle coste, con tempeste di fulmini e nubifragi.

Spettacolari le immagini satellitari che raccontano questo evento meteorologico visto dallo Spazio con le relative numerosissime fulminazioni:

Il sistema temporalesco ha soltanto lambito l’estremità della Sicilia settentrionale: è caduto 1mm di pioggia a Capo d’Orlando, dove adesso la temperatura è ferma a +23°C in pieno giorno come se fossimo già in pieno autunno. Il cielo è coperto su gran parte di Calabria e Sicilia con temperature più basse rispetto ai giorni scorsi. Il sistema dovrebbe esaurirsi in loco: secondo tutti i modelli, non dovrebbe raggiungere la terraferma.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.