Maltempo Eolie: conta dei danni, collegamenti marittimi ripristinati

Conta dei danni nelle zone delle Isole Eolie più colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Dopo due giorni di isolamento, i collegamenti marittimi da e per l’arcipelago sono tornati pressoché alla normalità. Oggi sono state collegate tutte le isole, consentendo arrivi e partenze di residenti e turisti anche da quelle più decentrate e che hanno pagato il maggiore scotto dell’isolamento.

Nell’arcipelago sono giunti anche i primi gruppetti di escursionisti (in prevalenza stranieri) che, come da consuetudine, a partire da questo periodo, fuori dal periodo del turismo più caotico, scelgono di raggiungere le isole per via dell’attrattiva costituita dai due vulcani (Stromboli e Vulcano) e dai tanti percorsi di valore naturalistico e paesaggistico.

