Maltempo Francia, allagamenti a Marsiglia dopo il più grande temporale dal 2021 in città | FOTO e VIDEO

Strade allagate in alcuni quartieri della città di Marsiglia, in Francia, a causa di un violento temporale che ha colpito una parte della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Nel quartiere del Porto Vecchio, gli abitanti sono rimasti sorpresi dal rapido aumento dell’acqua arrivata fino ai polpacci. Alcuni passanti hanno preferito addirittura togliersi le scarpe.

“Inondazioni in corso a Marsiglia, in seguito al temporale ancora in corso. Registriamo quasi 100mm tra Cayolle e Sormiou. Da 50 a 70mm nel centro della città in un’ora e mezza. Si tratta del temporale più grande dall’ottobre 2021 nella città”, ha scritto su X Paul Marquis, esperto meteorologo.

A parte qualche forte ruscellamento sulla carreggiata, i Vigili del Fuoco non hanno segnalato alcuna ripercussione da questa forte pioggia, che non ha ancora richiesto alcun intervento dei servizi di emergenza.

Il tunnel del Prado Carénage è stato chiuso in entrambe le direzioni e il traffico è stato molto rallentato in città.

Annullato il Delta Festival

Di fronte a queste condizioni meteorologiche, gli organizzatori del Delta Festival hanno preferito andare sul sicuro. La serata prevista per questo mercoledì è annullata, ha annunciato il festival su Instagram.

Allerta meteo per domani

Le piogge persisteranno fino a domani, giovedì 5 settembre. Il Dipartimento delle Bocche del Rodano è stato messo in allerta arancione per “temporali” da Météo France intorno alle 15; Var, Alpi Marittime e Vaucluse lo saranno anche dalle 18.

