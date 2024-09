Maltempo Friuli, assessore: “picchi di quasi 190mm in poche ore”

MeteoWeb

Sulla base dei dati registrati dall’Arpa Friuli Venezia Giulia, l’assessore regionale per la Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro analizza l’evento atmosferico che ieri ha riguardato una parte della regione, scaricando piogge torrenziali responsabili di esondazioni e allagamenti. “Nella giornata di ieri, giovedì 12 settembre, si sono abbattute sul territorio triestino nell’arco di poche ore una quantità di piogge con un tempo di ritorno di 15 anni, che hanno messo in difficoltà la rete idrografica locale”, afferma l’assessore.

“Nella mattinata del 12 settembre, nel bacino del Rio Ospo, area compresa nel Comune di San Dorligo e Muggia, si sono verificate precipitazioni molto intense, con picchi tra le 7 e le 9, proseguite fino alle 12. In particolare sono caduti 186,2 millimetri a Vignano, 110,7 millimetri a Stramare e 96,6 millimetri a Farnei. Le precipitazioni hanno interessato anche l’area slovena che rappresenta la parte superiore (vicina alla sorgente) del Rio Ospo; a Petrinei si sono accumulati fino alle 12 152,4 millimetri. I tassi istantanei di precipitazione hanno però raggiunto anche valori superiori agli 80 millimetri l’ora, valore questo assai rilevante nell’unità di tempo. L’acqua caduta è poi corrivata rapidamente lungo il Rio Ospo e i suoi affluenti, accumulando e creando i disagi osservati e riportati da diversi video di privati cittadini”, ha spiegato Scoccimarro.

“Il tempo di ritorno dell’evento piovoso verificatosi ieri – conclude Scoccimarro – dovrebbe verificarsi una volta ogni 15 anni. Ma va tenuto conto del cambiamento climatico che sta portando ad un aumento della frequenza di questi fenomeni i quali, seppur “a macchia di leopardo”, si stanno manifestando almeno ogni anno se non, in alcuni casi, più volte nell’arco di dodici mesi. Anche per questo motivo abbiamo deciso di istituire la cabina di regia interdirezionale per la prevenzione del rischio idrogeologico e investito oltre 50 milioni di euro sul territorio, a cui si aggiungono 8 milioni di euro affidati direttamente ai Comuni per i loro corsi d’acqua di competenza”.

