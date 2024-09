Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: allagamenti e disagi tra Trieste, Udine e Gorizia

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha causato allagamenti in diverse abitazioni nella provincia di Trieste, Udine e Gorizia, in località tra cui Prepotto, San Pietro al Natisone e Dolegna del Collio. A Majano e Tarcento si è verificata la caduta di alberi. A Vencò, il ristorante “L’Argine” è stato evacuato, mentre oltre 10 veicoli, tra auto e camper, sono rimasti bloccati al Passo Pramollo a causa di oltre 20 centimetri di neve. A Taipana (Udine), una frana ha interessato la carreggiata della SP38, mentre alcune zone di Cervignano del Friuli hanno registrato blackout elettrici.

Questi sono i principali danni causati dal maltempo che ha colpito il Friuli-Venezia Giulia la notte scorsa, come riportato in un bollettino della Protezione Civile regionale. Tuttavia, la situazione meteorologica è in miglioramento: sono attese solo piogge sparse e intermittenti, generalmente deboli o moderate, in progressivo esaurimento. Deboli nevicate continueranno sopra i 1400 metri, con possibili fiocchi a quote più basse nel Tarvisiano, anch’esse in attenuazione. Soffierà un vento sostenuto e freddo da nord in montagna, e la Bora, da moderata a forte sulla costa, si attenuerà nel pomeriggio. Anche i livelli dei corsi d’acqua stanno migliorando, con valori sotto la soglia di attenzione.

La Sala Operativa Regionale (SOR) di Palmanova ha attivato, a partire dal tardo pomeriggio di ieri, una quarantina di volontari della Protezione Civile, impegnati in interventi per mettere in sicurezza il territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.