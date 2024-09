Maltempo, il ministro Casellati a Siracusa: “su assicurazione nessuna decisione”

MeteoWeb

“C’è un approfondimento. Ancora non c’è una decisione che sia stata assunta in questo senso, aspettiamo“. Così il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in merito all’ipotesi di assicurazione obbligatoria anti-calamità per le abitazioni private, rispondendo a una domanda a margine di un evento all’Expo DiviNazione a Siracusa. “Il cambiamento climatico che oggi anche con le nuove tecniche si riesce ad individuare ha creato grande disagio al Sud” con la siccità in Sicilia, come al Nord, con l’alluvione.

“Forse non eravamo pronti a questo cambiamento quasi tempestivo con un clima che è diventato tropicale e ha messo davvero in difficoltà i nostri agricoltori con danni rilevanti“, ha proseguito il ministro per le Riforme. Motivi per cui “tenevo particolarmente ad essere presente a questa manifestazione perchè l’agricoltura è il nostro petrolio, è qualcosa che ci indentifica nello straordinario connubio che c’è tra tradizione, quindi quelle che sono le nostre radici, la terra, e l’innovazione. Diciamo che l’agricoltura è pronta ad affrontare anche le grandi sfide per l’applicazione di tutte le tecnologie a partire dall’Intelligenza artificiale“, ha concluso Casellati.

