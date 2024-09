Maltempo in Calabria: criticità sul litorale tirrenico, allagamenti a Nocera Terinese

MeteoWeb

I vigili del fuoco e i mezzi del Comune di Nocera Terinese, nel Catanzarese, sono attivi da questa mattina nella frazione Marina a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo il litorale tirrenico calabrese. L’obiettivo è prevenire eventuali pericoli per le abitazioni. La situazione critica, più volte segnalata dal sindaco Saverio Russo, potrebbe portare all’adozione di misure straordinarie, inclusa la possibilità di evacuare le abitazioni situate più vicino al mare.

“Nelle prossime ore le onde potrebbero essere ancora più devastanti e questo preoccupa molto. Come ho avuto modo di evidenziare già, dopo avere intrapreso una serie di iniziative con la Regione Calabria interpellando il presidente Occhiuto e tutti i dipartimenti che si sono resi disponibili fin da subito (novembre 2023), ancora non siamo riusciti ad addivenire ad una soluzione anche temporanea per limitare i danni di inondazione prevedibili,” ha affermato il primo cittadino. “Questo è il momento di agire con urgenza per scongiurare la totale inondazione del centro urbano di Nocera Marina, e a tutela dell’incolumità della vita dei residenti. Chiediamo aiuto alla Regione Calabria affinché possa intervenire con delle barriere radenti a protezione dell’abitato come fatto nei comuni limitrofi e dove non erano a rischio i centri residenziali, niente di più“.

