Maltempo in India, tempesta nel Bengala: dispersi 9 pescatori dati per morti

MeteoWeb

Almeno 9 pescatori avrebbero perso la vita dopo che la loro imbarcazione si è capovolta nella baia del Bengala durante una tempesta. Il peschereccio era partito dalle Sundarbans, nel Bengala Occidentale, mercoledì con 17 uomini a bordo, secondo quanto riferito ai media da Surajit Bag, vicedirettore della pesca nel governo statale. Otto erano sul ponte mentre altri nove dormivano nella cabina sottostante quando la tempesta si è scatenata nei pressi dell’isola di Bagher Char.

“Il peschereccio è stato travolto dalle onde alte e si è capovolto. Un altro peschereccio ha tratto in salvo gli otto sul ponte dopo che si erano gettati in mare“, ha detto la stessa fonte. “Nonostante un’estesa ricerca, i restanti nove pescatori che dormivano non sono stati trovati. Temiamo che siano morti“, ha concluso Surajit Bag. Una nave della guardia costiera indiana ha rimorchiato il peschereccio a terra, i cui sopravvissuti sono in condizioni stabili. Le Sundarbans, un sito patrimonio mondiale dell’Unesco famoso per la sua foresta di mangrovie, ospitano migliaia di pescatori che pescano tutto l’anno. Ma l’inizio della stagione annuale dei monsoni scatena maltempo e tempeste nella regione costiera, rendendo rischiosi i viaggi in mare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.