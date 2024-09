Maltempo, in Nepal 193 morti e 31 dispersi per piogge e alluvioni | FOTO

MeteoWeb

Continua ad aggravarsi il bilancio delle inondazioni e frane causate dalle peggiori piogge da mezzo secolo in Nepal: almeno 193 persone sono morte, 96 ferite, 31 sono disperse e 4mila sono state evacuate. Inoltre, sono state danneggiate 1.327 case, provocando migliaia di sfollati, mentre 19 ponti sono crollati. “La nostra priorità è la ricerca e il salvataggio, comprese le persone bloccate sulle strade“, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Interni Rishi Ram Tiwari. “E’ probabile che il bilancio aumenterà man mano che la nostra missione di ricerca e salvataggio procede nelle aree colpite“, ha detto il portavoce della polizia Dan Bahadur Karki.

“E’ probabile che il bilancio aumenterà man mano che la nostra missione di ricerca e salvataggio procede nelle aree colpite“, ha detto la stessa fonte di polizia. Almeno 35 delle persone uccise erano a bordo di tre veicoli e sono state sepolte vive quando una frana ha colpito un’autostrada a sud di Kathmandu, nel distretto di Dhading. Sono più di 3.000 le persone impegnate a partecipare alle operazioni di salvataggio utilizzando elicotteri, imbarcazioni a motore o gommoni. Il vice ispettore generale della polizia armata, Kumar Neupane, ha riferito che più di 10 mila membri delle forze di sicurezza stanno partecipando alle operazioni di ricerca, così come alla rimozione di detriti e fango, che hanno causato l’interruzione delle strade principali collegamento a Kathmandu. “Il personale di sicurezza è riuscito ad aprire una via al traffico per collegarsi con la capitale“, ha detto Neupane, aggiungendo che potrebbero volerci settimane per rimuovere tutti i detriti che hanno bloccato le strade. Una situazione che ha già provocato un aumento dei prezzi dei generi alimentari nella capitale nepalese, una delle zone più colpite dalle piogge. Sabato si è registrata la più alta precipitazione dal 1970 – 240 mm in 24 ore – provocando lo straripamento dei fiumi e l’allagamento di interi quartieri.

Anche se oggi la situazione è migliorata, senza nuove piogge, le scuole restano chiuse per il secondo giorno consecutivo. La normalità è gradualmente tornata nelle strade di Kathmandu, dove la maggior parte delle attività commerciali ha aperto i battenti e i marciapiedi si sono riempiti di pedoni. Il Dipartimento meteorologico del Nepal non prevede nuove precipitazioni nei prossimi tre giorni. Questo episodio di pioggia eccezionale è attribuito alla stagione dei monsoni in Nepal, che normalmente inizia a metà giugno e termina a fine settembre, ma quest’anno durerà fino alla prima settimana di ottobre a causa di un sistema di bassa pressione sul Golfo del Bengala.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.