Maltempo in Piemonte, acqua torbida dai rubinetti nel Torinese

MeteoWeb

A causa di infiltrazioni d’acqua in una conduttura dell’acquedotto nelle valli in seguito alle violente precipitazioni, dai rubinetti di San Francesco al Campo (TO) e dei Comuni della zona “sta uscendo acqua torbida,” spiega l’Amministrazione Comunale in una nota. “I tecnici SMAT ovviamente sono al lavoro per risolvere il problema. A quanto pare il guasto è già stato riparato ma prima che le condutture si ripuliscano e tornino a erogare acqua pura potrebbero volerci 24/36 ore. In questo tempo vi invitiamo a non utilizzare l’acqua per usi alimentari. Vi aggiorneremo tempestivamente su ogni eventuale sviluppo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.