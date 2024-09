Maltempo in Sicilia, il Ministro Lollobrigida a Siracusa: “qui sta piovendo molto”

MeteoWeb

“Stanotte è piovuto molto a Siracusa. Qualcuno ha parlato di maltempo che potesse mettere a rischio la buona riuscita del G7 Agricoltura e dell’Expo Divinazione. Al contrario io penso che sia un buon segno che ad accogliere questo evento ci sia l’acqua così preziosa per spegnere la sete che la Terra siciliana ha patito per troppi mesi. Ben venga! Ci vediamo dal 21 al 29 settembre a Ortigia per rendere più forte il Sistema Italia e mostrare al mondo quanto vale“. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Le piogge nella zona si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore. La Sicilia sta vivendo un periodo molto piovoso ormai da mesi: la siccità è un lontano ricordo.

All’Expo Divinazione, che si terrà a Siracusa durante il G7 Agricoltura, “dedicheremo un pensiero a Totò Schillaci, perché la sua figura possa accompagnare i tanti giovani che scelgono l’attività sportiva”. Lo ha annunciato, intervenendo a Unomattina su Rai 1, il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida che ha poi aggiunto: “mi unisco al cordoglio degli italiani e della città di Palermo in particolare, per la perdita di Totò Schillaci, che ha accompagnato tanti ragazzi. Io avevo 18 anni nel 1990 e furono notti magiche soprattutto grazie a lui”. L’Expo Divinazione, ha precisato il ministro, “prende il nome dalla sintesi delle parole divina e nazione: così l’Italia era riconosciuta dagli antichi greci che, arrivando sulle coste calabresi e siciliane decisero di chiamarla ‘Grande Grecia'”. Questa suggestione “racconta al meglio uno straordinario luogo come è Siracusa, città antichissima nella quale si sono stratificate tutte le contaminazioni di popoli che sono arrivati nel corso dei secoli, lasciando un segno e formando il nostro dna. Lì metteremo insieme cultura, sicurezza, impresa, giovani, idee valori e anche sport”. Oltre al ricordo del campione dei Mondiali di Italia 90, ha aggiunto Lollobrigida, “ci sarà una partita di pallanuoto in acqua tra giocatori in A1 italiani e giocatori del resto del mondo, ma anche ciclismo, ippica, atletica, arrampicata, boxe”. Quindi l’invito a visitare “questa straordinaria città” in particolare dal 21 al 29 settembre, quando “sarà impreziosita dai tanti imprenditori agricoli e della pesca, che saranno presenti con le cose più belle che sanno fare”.

