Maltempo in Veneto: Zaia decreta lo stato di emergenza regionale

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con il proprio Decreto nr. 85 ha dichiarato lo Stato di Emergenza Regionale per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito alcune aree del Veneto, in particolare le province di Padova, Venezia e Treviso dall’8 all’11 settembre scorsi.

I Comuni interessati sono Monselice ed Este (PD); Venezia e Salzano (Città Metropolitana di Venezia); Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello, Volpago del Montello, Arcade, Susegana in provincia di Treviso, colpiti da allagamenti diffusi e dissesti con danni alle infrastrutture ed al patrimonio privato e alle attività produttive.

Il Decreto elenca i numerosi avvisi di Protezione Civile che si sono susseguiti in quei giorni e dà atto che il provvedimento è da considerarsi non esaustivo ed eventualmente suscettibile di integrazioni qualora l’emergenza si prolungasse oltre l’11 settembre e ulteriori territori fossero colpiti, o altri Enti dovessero segnalare danni e disagi riconducibili agli eventi eccezionali in questione.

