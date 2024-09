Maltempo India, inondazioni nello stato di Haryana: Gurgaon paralizzata | VIDEO

Negozi, case e strade allagati e traffico interrotto per gran parte della giornata a Gurgaon, nello stato di Haryana, nel nord dell’India, a causa delle forti piogge che si sono verificate oggi. Le immagini che circolano in rete mostrano gravi inondazioni in aree chiave. Al Railway Road Market, biciclette e altri veicoli sono stati parzialmente sommersi. Fino alle 17:00, la maggior parte dei tehsil aveva ricevuto più di 60mm di pioggia: Wazirabad ha ricevuto 88mm di pioggia, Manesar ha registrato 68mm e Sohna ha ricevuto 70mm.

I funzionari della Gurgaon Municipal Development Authority (GMDA) hanno affermato che sono state schierate diverse squadre sul campo per garantire un rapido deflusso dell’acqua. Sono stati schierati 68 dipendenti dedicati per intraprendere misure di soccorso in caso di inondazione. È stata eseguita la pulizia di canali d’acqua, tombini stradali e aperture di drenaggio per liberare le acque piovane dalle strade principali.

A Narsinghpur, dove l’acqua era entrata nell’autostrada Delhi-Jaipur, la GMDA ha schierato 16 pompe. La Golf Course Road era tra le arterie stradali in cui gli allagamenti hanno influenzato il movimento del traffico. La Polizia stradale di Gurgaon ha affermato di aver facilitato il traffico nei punti principali dell’autostrada.

Amongst the most impacted during water logging in #Gurgaon #Gurugram were school children who were stuck in traffic for a long time and struggled to reach home. This bus broke near Subhash Chowk and Children waited for over an hour before being ‘rescued’. Video by… pic.twitter.com/scgPEfWRvI

— Sumedha Sharma (@sumedhasharma86) September 4, 2024