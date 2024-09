Maltempo India, inondazioni a Mumbai: 4 morti e trasporti e tilt | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge colpiscono da ieri la zona di Mumbai, in India. Secondo il quotidiano Times of India, in alcuni quartieri della capitale finanziaria indiana ieri in appena cinque ore sono caduti fino a 230mm di pioggia. Gli effetti sono stati automobili sommerse nelle strade inondate e almeno 4 vittime. Le precipitazioni hanno costretto la municipalità a chiudere le scuole fino a nuova indicazione dell’istituto meteo. Il traffico aereo e quello ferroviario sono stati disturbati, con 14 voli deviati e decine di treni soppressi, mentre il traffico automobilistico è paralizzato a causa dell’allagamento di molte strade.

L’Istituto Meteorologico Indiano ha proclamato un’allerta arancione per piogge intense o molto intense per i prossimi cinque giorni. Le previsioni indicano forti piogge anche in altre zone sulle coste occidentali dell’India: in Gujarat, Goa e nelle aree del Konkan.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.