Maltempo: 1.560 interventi dei vigili del fuoco da ieri, proseguono le ricerche del disperso

Al momento la situazione meteo è migliorata, ma dalla giornata di ieri i vigili del fuoco hanno svolto, nelle regioni più colpite dal maltempo, 1.560 interventi: 380 in Lombardia, 270 in Liguria, 255 in Veneto, 250 nel Lazio, 190 in Piemonte, 150 in Puglia, 66 in Friuli Venezia Giulia.

Squadre ancora al lavoro nel lecchese, a Perledo, per uno smottamento sulla SP72 (foto in alto). Proseguono le ricerche dell’uomo disperso nel torrente Orco.

Per quanto riguarda in particolare Milano, stati 280 gli interventi effettuati dal comando dei vigili del fuoco nella giornata di ieri, a causa della forte ondata di maltempo che ha investito la città e le aree limitrofe.

