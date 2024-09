Maltempo, la Cna chiede piani di intervento: “Verifica dei danni per mirare le azioni”

MeteoWeb

La Cna sta avviando una valutazione dei danni riportati dalle imprese della provincia di Ancona, focalizzandosi in particolare su Falconara, Numana, Baraccola di Ancona e Osimo Stazione, devastate dalla recente ondata di maltempo. “Questo processo è cruciale per determinare quali misure adottare, non solo per assicurare una ripresa immediata delle attività, ma anche per esplorare possibili risarcimenti futuri,” dichiarano i rappresentanti dell’associazione di categoria. La Cna ha messo a disposizione delle imprese il proprio servizio di assistenza tramite i canali dedicati.

“Questo passo è fondamentale per tutelare gli imprenditori nel medio e lungo termine e per predisporre piani di intervento che possano prevenire o ridurre l’impatto di eventi meteorologici di questa portata,” aggiungono. La Cna sottolinea l’urgenza di interventi strutturali “volti a prevenire e mitigare i danni di fenomeni climatici sempre più frequenti,” puntando a mettere in sicurezza i territori. “Il ripetersi di questi episodi richiede una pianificazione a lungo termine e misure concrete per la protezione delle comunità e delle imprese,” concludono.

