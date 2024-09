Maltempo, la Liguria chiede lo stato di calamità per la piana di Albenga

MeteoWeb

La Regione Liguria nei prossimi giorni formalizzerà al Ministero dell’Agricoltura la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per far fronte ai danni causati dal maltempo che ha colpito in particolare la piana di Albenga (Savona). La decisione è stata confermata questa mattina a seguito di un sopralluogo del Presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana, e dei tecnici regionali, presso le aziende agricole coinvolte.

Attraverso le sue squadre operative, la Regione sta conteggiando i danni e sta stilando le conseguenti istruttorie per supportare le numerose attività imprenditoriali colpite.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.