Maltempo in Liguria: fulmine colpisce casa a Chiavari e scatena incendio

MeteoWeb

Un temporale con fulmini ha colpito questa mattina il levante Genovese: una saetta ha colpito il tetto di una palazzina a 2 piani in via privata da Piazza San Front, a Chiavari. La scarica ha generato un incendio in cucina e nel sottotetto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’appartamento che ha riscontrato diversi danni. I residenti sono stati evacuati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.