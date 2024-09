Maltempo Liguria, picchi di 150mm a Levante: alle 13 termina l’allerta gialla

MeteoWeb

Arpal conferma la chiusura alle 13:00 dell’allerta idrologica sul Levante (Zona C) e sui versanti padani di Levante (Zona E). Come previsto – spiega Arpal – “la fase più intensa della perturbazione ha interessato i settori montuosi di Levante con cumulate di 149mm in 12 ore nel comune di Bargone e di 111mm in 12 ore nel comune di Gorredo. In questo momento persistono residue precipitazioni sui settori dell’estremo Levante che a breve saranno in esaurimento. Persisterà vento forte e di burrasca soprattutto sul Ponente, e mare agitato”.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

